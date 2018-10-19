Касаткина: Кирьос вышел на матч с Рублёвым без разминки. Мне бы так

Российская теннисистка Дарья Касаткина, обыгравшая в четвертьфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля» свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счётом 6:4, 6:3, оценила своё состояние и рассказала об отменённой разминке с австралийцем Ником Кирьосом, который снялся с соревнований.

«После матча с Корне физически восстановиться было тяжелее, чем психологически. Когда выигрываешь, всё-таки психологически нормально себя чувствуешь. А вот физически… Когда я проснулась, поясница не сгибалась. Поэтому пришлось хорошо размяться перед матчем. В итоге всё отлично. Хорошо, что вечером играла.

Разминка с Кирьосом? Он должен был прийти, сказал, что придёт минут на десять размяться, но в итоге не пришёл. Как я поняла, на матч с Андреем Рублёвым он вышел без разминки. Мне бы так", — передаёт слова Касаткиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В полуфинале Дарья сыграет с британкой Йоханной Контой.

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