Павлюченкова: уверена, что мне надоест причёска и я опять подстригусь

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, проигравшая в четвертьфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля» своей соотечественнице Дарье Касаткиной со счётом 4:6, 3:6, рассказала об экспериментах со своей причёской.

«Я всегда любила экспериментировать, особенно над цветом волос. Сейчас стало очень модно делать каре. Я решила тоже попробовать. Сейчас я опять отращиваю волосы. Это теннис, не всегда просто делать с волосами то, что хочется. Нужно, чтобы было удобно, чтобы ничего не мешало. Очень сильно потеешь, всё нужно учитывать. Я уверена, мне надоест, и я опять подстригусь. У меня недолго всё это длится», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В полуфинале Кубка Кремля Касаткина сыграет с британкой Йоханной Контой.