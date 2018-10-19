Федерер: я не чувствую себя знаменитостью

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал об отношениях с собственными болельщиками.



«Да, множество моих фанатов делает татуировки с моими инициалами, и не только на руке. Я видел множество интересных мест. Один фанат из Сербии набил «RF» у себя на голени, другой, из Шанхая, снял футболку, и на его груди были не только мои инициалы, но и лицо. Эта татуировка была большой.



Подобные вещи удивляют меня снова и снова. Удивляет и то, как часто меня узнают на улицах стран, в которых теннис не развит. К примеру, я был в Эфиопии, и меня узнавали довольно часто. Когда я поехал в Южную Америку, 150 фанатов постоянно ждали меня перед отелем. Это невероятно.

Нравится мне это или же я нахожу это назойливым? Думаю, и то и другое. В целом мне нравится встречаться с болельщиками, делать фото и давать автографы. Я не чувствую себя знаменитостью – прежде всего я являюсь теннисистом», – цитирует Федерера Tennis World USA.

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