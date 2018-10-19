Циципас: счастлив, что со временем не отказался от двуручного бэкхенда

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о том, как впервые начал играть двуручным бэкхендом.



«Одноручный бэкхенд — это и есть я. Мне было всего 10 лет, но уже тогда я пробивал одной рукой и не мог понять, как это – использовать две руки во время ударов слева.

Да, в детстве мне было тяжело – я был низкого роста, и мячи, отскакивая высоко, часто ложились на ракетку неудобно. Тогда я был единственным ребёнком в Греции с двуручным бэкхендом. Тем не менее я счастлив, что не изменил себе и продолжил пробивать одной рукой», – цитирует Циципаса Times of India.



В данный момент 20-летний грек занимает 17-ю строчку в рейтинге ATP. На текущих соревнованиях в Стокгольме он вышел в четвертьфинал.