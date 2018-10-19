Лэйвер: Федерер и Надаль вывели теннис на новый, высочайший уровень

Легенда австралийского тенниса Род Лэйвер высоко оценил вклад Роджера Федерера и Рафаэля Надаля в развитие тенниса.



«Я пришёл в теннис, когда в него играли ещё деревянными ракетками. Этот спорт прошёл очень долгий путь, но то, что привнесли в него Федерер и Надаль, просто невероятно. Своей игрой они вывели теннис на новый уровень, высочайший уровень.

Когда мы смотрим финал Уимблдона или другого большого турнира, для всех очевидно, что на корте происходит нечто историческое, важность события сложно переоценить. Я большой фанат и Роджера, и Рафы, ведь именно благодаря им мы имеем то, что имеем», – цитирует Лэйвера Tennis World USA.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль на двоих выиграли 34 турнира «Большого шлема». На счету Лэйвера 11 побед на мэйджорах.