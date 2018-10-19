Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ФК «Чемпионат» — ФК «ВолгаЭкоГрупп»
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Курье: Серена Уильямс – выдающаяся личность в масштабах всего мира

Курье: Серена Уильямс – выдающаяся личность в масштабах всего мира
Теннис / WTA

Экс первая ракетка мира американец Джим Курье прокомментировал высказывания своей соотечественницы Серены Уильямс. Напомним, после скандального финала Открытого чемпионата США Серена заявила о наличии сексизма в теннисе, после чего публично выступила против насилия в семье.

«Серена Уильямс – действительно выдающаяся личность. Не только в масштабах тенниса, но и всего мира. Она сознательно выбрала свою позицию, вступилась за матерей и всё чаще говорит на социально значимые темы. Она прекрасно понимает, какую реакцию вызовут её слова, и знает, что многие поддержат её, тогда как другие подвергнут критике.

Очевидно, что она будет одной из самых обсуждаемых персон на грядущем Australian Open. Было бы здорово вновь увидеть её в туре», – цитирует Курье Tennis World USA.

С. Уильямс: нелегко быть темнокожей теннисисткой
#ЯЖЕМАТЬ! Серена слетела с катушек в финале US Open
Серена Уильямс разразилась такой истерикой в решающем матче US Open, что о дебютном титуле Наоми Осаки не вспомнит никто.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент