Гарсия, Мертенс, Контавейт и Барти сыграют на турнире «Элит Трофи» в Чжухае

Француженка Каролин Гарсия, бельгийка Элисе Мертенс, эстонка Анетт Контавейт и австралийка Эшли Барти квалифицировались на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай), который пройдёт с 30 октября по 4 ноября 2018 года, сообщает официальный «твиттер» соревнований.

Ранее право сыграть на этом турнире получили испанка Гарбинье Мугуруса, немка Юлия Гёргес, американка Мэдисон Кис и китаянка Ван Цян (WC). Участие в соревнованиях примут 12 теннисисток.

Гёргес является действующей победительницей турнира «Элит Трофи». В прошлогоднем финале она в двух партиях обыграла представительницу США Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.

В 2012 году соревнования, тогда называвшиеся «Турниром чемпионок», выиграла россиянка Надежда Петрова. Турнир принимала София (Болгария).