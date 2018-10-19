На Уимблдоне введён тай-брейк в решающем сете при счёте 12:12

Организаторы Уимблдона приняли решение ввести тай-брейк в решающей партии, сообщает официальный сайт турнира. Различие с аналогичным правилом на US Open и Australian Open состоит в том, что тай-брейк будет играться в случае, если счёт в пятой партии станет 12:12. Данное правило будет применяться во всех разрядах и на всех уровнях турнира, в том числе и в квалификации.



«Данное решение было принято в результате анализа мнений игроков и проведённых матчей на протяжении последних двух десятилетий. По нашему мнению, время перемен настало», – заявил Филипп Брук, председатель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.



Активные разговоры о целесообразности введения тай-брейка в решающей партии пошли после полуфинальных матчей турнира в этом году. Так, южноафриканец Кевин Андерсон и американец Джон Иснер выясняли победителя на протяжении шести с половиной часов. Пятая партия их встречи завершилась со счётом 26:24 в пользу Андерсона.



Таким образом, единственным турниром «Большого шлема», в котором тай-брейка в решающей партии нет, остался «Ролан Гаррос».

Матч Андерсон — Иснер — второй по продолжительности в истории Уимблдона