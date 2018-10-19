Дель Потро снялся с турнира в Базеле

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро отказался от выступления на хардовом турнире категории ATP-500 в Базеле. Причиной такого решения четвёртой ракетки мира стала обнаруженная трещина коленной чашечки, из-за которой ранее он не смог завершить матч 1/8 финала турнира в Шанхае против хорвата Борны Чорича.



Ранее дель Потро семь раз выступал в Базеле, из которых трижды добирался до финала турнира. Все три финала он уступил хозяину кортов Роджеру Федереру. В прошлом сезоне аргентинец снова вышел в решающий матч и снова уступил швейцарцу.



Место Хуан-Мартина в основной сетке турнира занял немецкий теннисист Максимильян Мертерер. Швейцарские соревнования пройдут в период с 22 по 28 октября.