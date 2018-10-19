Возняцки сыграет с Квитовой, Свитолиной и Кар. Плишковой на Итоговом чемпионате

В Сингапуре состоялась жеребьёвка группового этапа Итогового чемпионата WTA. В Красную группу попали немка Анжелика Кербер, представительница Японии Наоми Осака, американка Слоан Стивенс и голландка Кики Бертенс.

В Белой группе сыграют действующая чемпионка датчанка Каролина Возняцки, чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова, а также украинка Элина Свитолина. По две теннисистки из каждой группы выйдут в полуфинал.

Первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп накануне объявила о своём решении сняться с соревнований из-за травмы спины.

Итоговый чемпионат WTA 2018 года стартует 21 октября, а завершится 28-го.

В прошлогоднем финале соревнований в Сингапуре Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.