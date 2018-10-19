Джокович: диета? Сложнее всего для меня было отказаться от любимого шоколада

Серб Новак Джокович рассказал о своём пристрастии к сладкому и непростому отказу от него.



«Моя диета? В определённый момент сложнее всего для меня было отказаться от шоколада. Мой отец пристрастил меня к этим сладостям, и вместе с ним мы покончили с шоколадом. Раньше в нашем доме было очень много сладостей, ведь все в мире любят сладости.



Постепенно передо мной встала задача – постепенно уменьшить количество употребляемого сахара, а потом и вовсе отказаться от него. Теперь я почти не ем некогда свой любимый шоколад, особенно во время турниров. Я могу позволить себе лишь чёрный шоколад, да и то совсем немного.



В целом процесс отказа был очень тяжёлым. В первые месяцы моему организму очень не хватало сахара, особенно после еды. Я купил все виды чая и пытался так заглушить желание, но это не помогло», – цитирует Джоковича Tennis World USA.