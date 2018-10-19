Соболенко получила награду WTA «Новичок года»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко удостоилась награды от Женской теннисной ассоциации (WTA) «Новичок года». Помимо неё на награду претендовали: Аманда Анисимова (США), Даниэль Коллинз (США), Михаэла Бузэрнеску (Румыния) и Софья Кенин (США).



В текущем сезоне 20-летняя теннисистка провела 74 матча, из которых выиграла 50. На её счету дебютная победа на турнирах категории WTA в Нью-Хэйвене и чемпионское звание соревнований в Ухане. В данный момент Соболенко располагается на 15-й строчке в рейтинге WTA. 2018 год представительница Беларуси начинала в ранге 73-й ракетки мира.



Стоит отметить, что в разные годы премию «Новичок года»получали россиянки Светлана Кузнецова, Мария Шарапова и Анна Курникова.

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