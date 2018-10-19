Маннарино обыграл Герасимова и вышел в 1/2 финала Кубка Кремля

Представитель Франции Адриан Маннарино вышел в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В матче третьего раунда соревнований он в двух партиях победил теннисиста из Беларуси Егора Герасимова – 7:6 (7:3), 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час и 33 минуты. Маннарино сделал 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. Герасимов 14 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 5 имевшихся.



За выход в финал Кубка Кремля Маннарино поборется с победителем матча Филип Краинович (Сербия, 4) – Андреас Сеппи (Италия).



Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.