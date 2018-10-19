Серена Уильямс получила награду WTA «Возвращение года»

Американская теннисистка Серена Уильямс удостоилась награды от Женской теннисной ассоциации (WTA) «Возвращение года». Помимо неё на награду претендовали: Белинда Бенчич (Швейцария), Бетани Маттек-Сэндс (США) и Айла Томлянович (Австралия).



Напомним, в сентябре 2017 года Серена родила дочь Олимпию. Свой первый матч после родов 37-летняя теннисистка провела в марте, на турнире в Индиан-Уэллсе, где в третьем раунде уступила своей старшей сестре Винус.

Тем не менее до конца сезона она сумела выйти в два финала турниров «Большого шлема». В решающем матче Уимблдона Серена уступила немке Анжелике Кербер, а в финале US Open – японке Наоми Осаке.



Всего Уильямс-младшая провела в 2018 году 24 матча, из которых выиграла 18. После поражения в финале Открытого чемпионата США Серена досрочно завершила сезон.