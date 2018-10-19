Жабер: в матче с Севастовой мне помогли болельщики из Туниса

Представительница Туниса Онс Жабер прокомментировала выход в финал ВТБ Кубка Кремля. Жабер сегодня в полуфинале турнира нанесла поражение Анастасии Севастовой из Латвии со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Жабер впервые в карьере вышла в финал турнира WTA. Кроме того, она стала первой представительницей Туниса в финалах тура.

«Это действительно невероятно, я очень счастлива! Я сегодня оставила все силы на корте. Победить было непросто, соперница играла здорово. Я рада, что здесь меня поддерживают люди из Туниса. Их поддержка мне здорово помогла сегодня в концовке матча, так как было немного тяжело там.

Я не была уставшей в конце, но мне почему-то не хватило сил, чтобы продолжить хорошо двигаться. Возможно, я была слишком расслаблена. В концовке мне удалось успокоиться, хотя я и расстроилась, что проиграла несколько простых очков.

С кем бы я хотела сыграть в финале? Касаткина и Конта очень хороши! Надеюсь, что они сегодня потратят много сил в полуфинале. Но главное, что представительница Туниса уже там!» — цитирует Жабер пресс-служба WTA.

Соперницей Жабер станет победитель матча Дарья Касаткина (Россия) — Йоханна Конта (Великобритания).