Кар. Плишкова: на Итоговом турнире WTA не бывает лёгких соперниц

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от Итогового турнира WTA, который пройдёт в Сингапуре. Плишкова попала в Белую группу, где её соперницами станут действующая чемпионка — датчанка Каролина Возняцки, чешка Петра Квитова и украинка Элина Свитолина.

«Конечно, я знаю всех соперниц, я с ними уже играла. В нашей группе действующая чемпионка Возняцки, будет тяжело. Непростая соперница и Квитова, я никогда её не обыгрывала. Вообще, на таком турнире не может быть лёгких оппоненток. Посмотрим, что получится, я приложу все усилия», — приводит слова Плишковой пресс-служба WTA.

Итоговый чемпионат WTA 2018 года стартует 21 октября, а завершится 28-го.

В прошлогоднем финале соревнований в Сингапуре Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.