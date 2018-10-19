Свитолина: в Сингапуре на корте у меня бегут мурашки по коже

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала результаты жеребьёвки Итогового чемпионата WTA. Свитолина попала в Белую группу, где её соперницами станут чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова, а также действующая победительница турнира Каролина Возняцки из Дании.

«Сингапур – особенное для меня место. В прошлом году я впервые квалифицировалась на итоговый турнир. Всегда, когда я приезжаю в Сингапур, испытываю особенные чувства. Когда я выхожу здесь на корт, у меня появляются мурашки. Ты играешь в теннис именно для того, чтобы в твоей карьере были такие моменты.

Обе группы очень, очень сильны. Здесь собрались лучшие теннисистки мира, невозможно выбрать более слабую группу», — цитирует Свитолину пресс-служба WTA.