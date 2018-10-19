Сеппи стал полуфиналистом Кубка Кремля

Итальянский теннисист Андреас Сеппи стал вторым полуфиналистом ВТБ Кубка Кремля. Итальянец в двух сетах в четвертьфинале нанёс поражение сербу Филипу Краиновичу (4). Матч завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Сепии, занимающий 46-е место в рейтинге ATP, выполнил 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Его соперник, 34-я ракетка мира, 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта. Соперники встречались друг с другом впервые.

В полуфинале Кубка Кремля Сеппи сыграет с Адрианом Маннарино (Франция), который ранее выбил из турнира Марко Чеккинато, получившего первый номер посева.

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс.