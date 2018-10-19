Касаткина: при счёте 5:2 начала делать на корте непонятные вещи

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу в полуфинале ВТБ Кубка Кремля над британкой Йоханной Контой (6:4, 6:3). В финале турнира россиянка сыграет с Онс Жабер из Туниса, которая ранее обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову.

«В первом сете при счёте 5:2 я упустила преимущество не потому, что расслабилась. Просто я стала делать на корте какие-то непонятные вещи. Но потом заиграла в свой теннис и смогла победить.

«Одно могу сказать точно: завтра будет интересный финал. Поэтому жду вас снова завтра всех в „Олимпийском“!» — сказала Касаткина во время флеш-интервью на корте после окончания матча.

Призовой фонд Кубка Кремля превышает $ 900 тыс. Соревнования проходят на крытых кортах на харде в «Олимпийском» в Москве.