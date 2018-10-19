Касаткина: было важно не дать Конте «дышать» во время розыгрышей

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась эмоциями после выхода в финал ВТБ Кубка Кремля. В полуфинале Касаткина нанесла поражение британке Йоханне Конте (6:4, 6:3). В главном матче турнира в Москве россиянка сыграет с Онс Жабер из Туниса.

«Мне все сегодня сказали, что это был мой лучший матч за турнир. Мне почему-то кажется, что лучше я играла вчера. Но со стороны, наверное, виднее. Чувствовала, что не отдаю ей ни одного мяча просто так. Держала очень хорошо заднюю линию, не давала ей, так скажем, дышать во время розыгрышей, что было очень важно.

Затянувшаяся концовка первого сета? Я вроде бы не волновалась – всё было нормально. Просто так сложилась. На первом сетболе я рискнула. Потом она подала эйс – это уже 40:30. Уже одно очко всё решает. Стало ровно. Так иногда бывает. Это теннис. Рада, что в итоге справилась.

Не знаю, чего ожидать от Жабер. Мне кажется, она сама не знает, что от себя ожидать, потому что играет в очень интересный теннис – сумбурный, очень много укороченных, резаных, выходов к сетке. Всё что угодно может случиться, поэтому у меня нет никаких ожиданий. Я просто выйду на корт и буду стараться играть от себя.

Мысль о близком конце сезона у меня уже давно сидит в голове. Но когда уже входишь в турнир, играешь матч за матчем, то вот сейчас об этом я уже не думаю. Вообще. Даже если физически ты немного подустала, главное, что ты эмоционально свежая и каждая победа даёт эмоциональную подпитку. Для меня это самое важное», — передаёт слова Касаткиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.