Игорь Николаев на трибуне и выход Касаткиной в финал — в фотообзоре Кубка Кремля

19 октября в Москве на кортах СК «Олимпийский» состоялись матчи турнира «ВТБ Кубок Кремля». Представительница Туниса Онс Жабер вышла в финал, в трёх партиях обыграв Анастасию Севастову из Латвии, посеянную под пятым номером, со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Ей предстоит сыграть с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая обыграла британку Йоханну Конту со счётом 6:4, 6:3.

Кроме того, российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису. Матч завершился со счётом 6:2, 1:6, 6:4.

Фоторепортаж с турнира подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Александром Сафоновым.