Хачанов: с Медведевым мы друзья за кортом и соперники на корте

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», где ему предстоит встретиться с товарищем по национальной команде Даниилом Медведевым. Хачанов посеян по третьим номером на турнире, Медведев — под вторым.

«Конечно, мы с ним играли с детства, с 12 лет вместе, на всех турнирах, поэтому хорошо друг друга знаем. Друзья за кортом и соперники на корте. В любом случае он хорошо проводит сезон, как и я. В любом случае мы оба мотивированы, особенно в Москве. Конечно, зрители довольны, что здесь будет матч между нами. Надеюсь, у нас получится показать хороший теннис. Конечно, будет один победитель, но это спорт, это турнир. Будем настроены, и надеюсь, что удастся показать всё, что можем», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.