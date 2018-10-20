Эдумнд вышел в полуфинал турнира в Антверпене на отказе Ивашко

Британский теннисист Кайл Эдмунд (1) вышел в полуфинал турнира в Антверпене (Бельгия). Его соперник Илья Ивашко, представляющий Республику Беларусь, отказался от участия в матче из-за травмы.

Соперником Эдмунда по полуфиналу станет француз Ришар Гаске (4), который ранее в четвертьфинале нанёс поражение немцу Яну-Леннарду Штруффу.

Любопытно, что на турнире в Бельгии Эдмунд провёл лишь один матч и вышел в полуфинал. Первый раунд британец преодолел на bye, затем он разгромил испанца Альберта Рамос-Виньоласа (6:0, 6:2) и теперь не встретил сопротивления со стороны Ивашко.

В настоящий момент Эдмунд является первой ракеткой Великобритании. Британец в случае победы над Гаске во второй раз в текущем сезоне пробьётся в финал турниров ATP.

Призовой фонд турнира в Антверпене превышает € 600 тыс.