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Эдумнд вышел в полуфинал турнира в Антверпене на отказе Ивашко

Эдумнд вышел в полуфинал турнира в Антверпене на отказе Ивашко
Теннис / ATP

Британский теннисист Кайл Эдмунд (1) вышел в полуфинал турнира в Антверпене (Бельгия). Его соперник Илья Ивашко, представляющий Республику Беларусь, отказался от участия в матче из-за травмы.

Соперником Эдмунда по полуфиналу станет француз Ришар Гаске (4), который ранее в четвертьфинале нанёс поражение немцу Яну-Леннарду Штруффу.

Любопытно, что на турнире в Бельгии Эдмунд провёл лишь один матч и вышел в полуфинал. Первый раунд британец преодолел на bye, затем он разгромил испанца Альберта Рамос-Виньоласа (6:0, 6:2) и теперь не встретил сопротивления со стороны Ивашко.

В настоящий момент Эдмунд является первой ракеткой Великобритании. Британец в случае победы над Гаске во второй раз в текущем сезоне пробьётся в финал турниров ATP.

Призовой фонд турнира в Антверпене превышает € 600 тыс.

19 октября 2018 года, пятница. 21:50 МСК
Антверпен. 1/4 финала
Матч окончен
Кайл Эдмунд
Кайл Эдмунд
15
Великобритания
Rt
 
 
Илья Ивашко
Илья Ивашко
97
Беларусь
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