Монфис победил Поспишила в четвертьфинале турнира в Антверпене

Французский теннисист Гаэль Монфис (6) вышел в полуфинал турнира в Антверпене (Бельгия). Француз в четвертьфинале нанёс поражение канадцу Вашеку Поспишилу, победив в двух сетах. Матч завершился со счётом 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 36 минут. Монфис, занимающий 38-е место в рейтинге ATP, сделал 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. Его соперник, 79-я ракетка мира, 10 раз подал навылет, сделал 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

Соперники встретились друг с другом уже в пятый раз. Поспишил проиграл все пять встреч своему французскому оппоненту.

В полуфинале турнира в Антверпене Монфис сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, обыгравшим в четвертьфинале француза Жиля Симона.