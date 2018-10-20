Победа Касаткиной и поражение Севастовой — в обзоре полуфиналов Кубка Кремля

Российская теннисистка Дарья Касаткина (6) стала финалисткой ВТБ Кубка Кремля. В полуфинале турнира она в двух сетах обыграла британку Йоханну Конту. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Касаткина, занимающая 14-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта. Её соперница, занимающая 44-е место в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта.



В финале Кубка Кремля Касаткина сыграет с Онс Жабер из Туниса, которая ранее нанесла поражение Анастасии Севастовой из Латвии со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Призовой фонд женского турнира превышает $ 900 тыс.

Видеообзор полуфинальных матчей Кубка Кремля доступен на «Чемпионате».