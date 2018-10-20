Победы Гёргес и Бенчич — в обзоре полуфиналов турнира в Люксембурге

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в финал турнира в Люксембурге. В полуфинале Бенчич, начавшая соревнования с квалификации, в трёх сетах победила украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5). Бенчич вышла вперёд в личном противостоянии с Ястремской – 2:1.

Видеообзор полуфинальных матчей турнира в Люксембурге доступен на «Чемпионате».

За титул турнира в Люксембурге Бенчич сыграет с первой ракеткой соревнований – немецкой теннисисткой Юлией Гёргес, которая одержала волевую победу над представительницей Канады Эжени Бушар со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 6:1. Эта встреча стала второй для соперниц. Предыдущий матч завершился победой Бушар.

Призовой фонд соревнований превышает $ 200 тыс.