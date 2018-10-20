Иснер на трёх тай-брейках обыграл Сандгрена и вышел в полуфинал в Стокгольме

Американец Джон Иснер стал полуфиналистом турнира в Стокгольме (Швеция). Десятая ракетка мира в трёх сетах со счётом 7:6 (10:8), 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) взял верх над соотечественником, Теннисом Сандгреном.

33-летний уроженец Гринсборо выполнил 19 эйсов, ни разу не ошибся на своей подаче и реализовал один брейк-пойнт. Его соперник 12 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал один брейк.

За выход в финал Иснер поборется с представителем Латвии Эрнестом Гулбисом, который в 1/4 финала оказался сильнее Джека Сока из США — 4:6, 6:3, 6:4.

Турнир в Стокгольме с призовым фондом € 612 748 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале аргентинец Хуан-Мартин дель Потро взял верх над Григором Димитровым из Болгарии со счётом 6:4, 6:2.