Циципас: горжусь, что наполовину русский, но счастлив представлять Грецию

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об отношении к русским корням и русскому языку.



«Я рос в окружении русских и греческих традиций. Я родился в Греции, но мама очень хотела научить меня русскому языку. Я хорошо говорю по-русски, ведь долгое время после школы изучал русский язык на дому. Тем не менее чувствую себя греком, а не русским. Горжусь, что я наполовину русский, но счастлив, что представляю Грецию», – цитирует Циципаса Times of India.

Напомним, мать Циципаса, Юлия Сальникова, является чемпионкой СССР по теннису. Дед Стефаноса – известный игрок ФК «Спартак» и сборной СССР Сергей Сальников.

Ранее 20-летний теннисист сказал, что дед был противником коммунизма.