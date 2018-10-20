Джокович: звание первой ракетки мира – это не только плюсы

Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович поговорил о плюсах и минусах звания первой ракетки мира в большом теннисе.



«Позиция лидера рейтинга несёт не только положительные моменты. Как только ты становишься лучшим в таком глобальном виде спорта, количество твоего свободного времени моментально сокращается. Можно найти и положительные моменты в этом, ведь вы видите, как много людей наблюдает за вами и ценит ваш труд.



В любом случае очевидно, что звание первой ракетки мира – это вершина. Уверен, по всему миру тысячи теннисистов мечтают занять это место. Зная это, ты начинаешь ещё сильнее ценить успех, каждую минуту, проведённую на вершине», – цитирует Джоковича Tennis World USA.

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