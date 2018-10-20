Циципас: сумел продемонстрировать характер и страсть в матче с Кольшрайбером

Греческий теннисист Стефанос Циципас (3) прокомментировал выход в полуфинал соревнований в Стокгольме. В двух партиях он обыграл немецкого теннисиста Филиппа Кольшрайбера – 6:3, 7:6 (7:4).



«Я сумел продемонстрировать характер и страсть в каждом проведённом розыгрыше. Когда Филипп повёл с брейком во второй партии, мне удалось сосредоточиться и вернуть потерянную подачу. Я подолгу разыгрывал каждый мяч и искал возможности для атаки.

Радует, что я до конца сохранял спокойствие и отлично работал на подаче – намного лучше, чем в первом матче. Мне бы хотелось набрать максимальное количество очков в ближайшие недели», – цитирует 20-летнего теннисиста официальный сайт ATP.



За выход в решающий матч соревнований Стефанос поборется с представителем Италии Фабио Фоньини (2).