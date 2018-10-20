Эванс: хочу, чтобы меня запомнили по большим матчам, а не по истории с кокаином

Британский теннисист Даниэль Эванс не хочет остаться в истории тенниса как «парень, дисквалифицированный за наркотики».



«Сейчас, когда снова участвую в соревнованиях, удивляет, когда люди говорят: «Это же тот парень, которого дисквалифицировали». Но я не обижаюсь, ведь такова человеческая натура.



Тем не менее хочу, чтобы меня запомнили по большим матчам, которые я выигрывал, и турнирам, на которых побеждал. До дисквалификации я не раз демонстрировал хорошие результаты, но люди этого не помнят. Мне предстоит ещё не раз доказать, что я действительно хороший теннисист», – цитирует Эванса Daily Mail.



28-летний Эванс в марте прошлого года занимал 41-ю строчку в мировом рейтинге и являлся второй ракеткой Великобритании. Тем не менее он был дисквалифицирован на год из-за обнаружения в крови следов кокаина.

Эванс: больше никогда не буду принимать кокаин, это страшный наркотик