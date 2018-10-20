Кербер: Итоговый турнир кардинально отличается от других соревнований

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер рассказал об отношении к Итоговому теннисному турниру WTA.



«Наблюдала за турниром в Сингапуре в прошлом году, параллельно готовясь к «Элит Трофи» в Чжухае. Тогда сказала себе: «Надеюсь, этот год закончится как можно скорее, чтобы в новом сезоне я смогла поставить новую цель и попыталась улучшить свою игру, применив весь опыт, полученный ранее».



Безусловно, Итоговый турнир кардинально отличается от других соревнований. Здесь вы можете выиграть всего один матч на групповом этапе и выйти в полуфинал, по-прежнему претендуя на главный титул. Здорово осознавать, что поражение в первом матче не ставит крест на дальнейших перспективах: в любом случае, в запасе имеется ещё два поединка. Надеюсь, опыт поможет мне», – цитирует Кербер официальный сайт WTA.

Первый матч на соревнованиях немка проведёт с теннисисткой из Нидерландов Кики Бертенс.