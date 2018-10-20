Медведев: участие русского теннисиста в финале Кубка Кремля важно для всех

Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал предстоящий полуфинальный матч турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором он встретится с соотечественником, Кареном Хачановым.



«Впереди российский полуфинал, и гарантированное наличие одного россиянина в решающем матче очень важно для турнира, все-таки он проводится в России. Зрителям это важно, быть может, им будет интереснее, чем смотреть финал с иностранными игроками.

Но, опять же, зависит от того, какие могут быть иностранные игроки. Все-таки люди ходят, поддерживают, и всем от этого только плюс», – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



Соперники встречались однажды – на дебютном розыгрыше турнира NextGen победу одержал Даниил. В рейтинге ATP Медведев занимает 21-ю строчку, Хачанов — 26-ю.

Медведев: матч с Хачановым? Будет весело – нам некомфортно играть друг с другом