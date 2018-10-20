Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Рома» — СПАЛ
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Касаткина обыграла Жабер и стала чемпионкой Кубка Кремля

Касаткина обыграла Жабер и стала чемпионкой Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Первая ракетка России Дарья Касаткина добыла волевую победу над теннисисткой из Туниса Онс Жабер в финальном матче турнира «ВТБ Кубок Кремля" – 2:6, 7:6 (7:3), 6:4. Во второй партии 21-летняя россиянка уступала со счётом 1:4, но сумела вернуться в игру и перевести матч в решающий сет.

Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. На счету Касаткиной 1 эйс, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12. Её соперница отметилась 4 эйсами, 3 двойными ошибками и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14.

Завоёванный трофей стал вторым в карьере Касаткиной. В прошлом сезоне 14-я ракетка мира выигрывала турнир в Чарльстоне.

Предыдущей победительницей соревнований являлась немка Юлия Гёргес. Призовой фонд турнира составил $ 932 866.

20 октября 2018 года, суббота. 13:10 МСК
Кубок Кремля (ж). Финал
Матч окончен
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина
14
Россия
2:6
   7
7:6
3   
6:4
Онс Жабер
Онс Жабер
Тунис
Красота дня. Звёзды Кубка Кремля зажигают в Москве
Москва встречает самых красивых российских и зарубежных теннисисток – участниц последнего турнира регулярного сезона WTA – «Кубка Кремля».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент