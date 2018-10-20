Касаткина обыграла Жабер и стала чемпионкой Кубка Кремля

Первая ракетка России Дарья Касаткина добыла волевую победу над теннисисткой из Туниса Онс Жабер в финальном матче турнира «ВТБ Кубок Кремля" – 2:6, 7:6 (7:3), 6:4. Во второй партии 21-летняя россиянка уступала со счётом 1:4, но сумела вернуться в игру и перевести матч в решающий сет.
Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. На счету Касаткиной 1 эйс, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12. Её соперница отметилась 4 эйсами, 3 двойными ошибками и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14.
Завоёванный трофей стал вторым в карьере Касаткиной. В прошлом сезоне 14-я ракетка мира выигрывала турнир в Чарльстоне.
Предыдущей победительницей соревнований являлась немка Юлия Гёргес. Призовой фонд турнира составил $ 932 866.
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