Хачанов сыграет с Новаком, Тим – с Гаске на старте турнира в Вене

Стали известны результаты жеребьёвки основной сетки турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия).



Лидером посева стал хозяин местных кортов Доминик Тим. В стартовом матче 25-летний спортсмен сыграет с французом Ришаром Гаске. Вторая ракетка соревнований, Кевин Андерсон из ЮАР начнёт свой турнирный путь матчем против грузина Николоза Басилашвили. Третий номер посева получил болгарин Григор Димитров – он сыграет против одного из победителей квалификации.



Единственным представителем России в основной сетке является Карен Хачанов. Свой первый матч 26-я ракетка мира проведёт против обладателя «уайлд-кард» из Австрии Денниса Новака.



В 2017 году победителем турнира в Вене стал француз Люка Пуй, в финале обыграв своего соотечественника Жо-Вильфрида Цонгу – 6:1, 6:4.



Соревнования с призовым фондом более $ 3 млн, пройдут в период с 22 по 28 октября.