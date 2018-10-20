Кар. Плишкова: давление помогло мне попасть на Итоговый турнир

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала квалификацию на Итоговый теннисный турнир WTA, который пройдёт в Сингапуре.



«Думаю, давление очень помогло мне в концовке сезона. У меня было много побед, много тяжёлых матчей, и именно благодаря возможному непопаданию на Итоговый турнир я смогла полностью сконцентрироваться на своей цели.

Знаю, если в конце года ты не борешься ни за что, это серьёзно сказывается на результатах», – цитирует Плишкову официальный сайт WTA.



Первый матч Плишкова проведёт с действующей чемпионкой соревнований Каролиной Возняцки из Дании. В финале прошлогоднего розыгрыша Возняцки обыграла теннисистку из США Винус Уильямс. Соревнования пройдут с 21 по 28 октября.