Жабер: я влюбилась в Кубок Кремля и очень хочу вернуться сюда снова

Финалистка турнира «ВТБ Кубок Кремля» из Туниса Онс Жабер произнесла речь после решающего матча соревнований.



«Спасибо всем, кто пришёл на финал. Большое спасибо моей команде, маме, мужу и его родственникам – все они поддерживали меня на протяжении всей недели.



Я по-настоящему влюбилась в этот турнир. Слышала, что в следующем году переезжает, но я очень хотела бы вернуться и снова сыграть на Кубке Кремля. Я впервые вышла в финал турнира категории Premier, и это очень важно», – передаёт слова Жабер корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



После окончания речи Онс снова взяла слово и на русском языке призналась в любви мужу, который присутствовал на трибунах.



Напомним, в решающем матче Онс уступила россиянке Дарье Касаткиной – 6:2, 6:7 (3:7), 4:6.

Касаткина обыграла Жабер и стала чемпионкой Кубка Кремля