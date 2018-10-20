Джокович: в детстве мечтал выиграть Уимблдон

Серб Новак Джокович рассказал, как начал заниматься большим теннисом.



«Никто в семье не прикасался к теннисной ракетке, пока этого не сделал я. Когда мне было четыре года, перед рестораном, которым владели родители, построили три теннисных корта. С тех пор я играл там и участвовал в различных школьных соревнованиях.



В семь лет я чётко выбрал теннисный путь и начал мечтать. Моими главными желаниями была победа на Уимблдоне и звание первой ракетки мира. Чётко представлял себе, как поднимаю над головой главный трофей Уимблдона. Это служило большой мотивацией», – цитирует Джоковича Tennis World USA.



31-летний Джокович является четырёхкратным победителем старейшего на планете турнира. Последнюю победу Новак одержал минувшим летом.