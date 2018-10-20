Селиваненко: сегодняшний финал Касаткиной — чистая психология

Директор женского турнира «ВТБ Кубок Кремля» Алексей Селиваненко прокомментировал первую победу россиянки Дарьи Касаткиной на турнире.

«Это долгожданная победа для Даши. Мы все очень рады за неё. Представляем, какое было напряжение. Даша расслабилась и поймала свою игру только в конце третьего сета, но самое главное, что она смогла выстоять и преодолеть тяжёлую ситуацию в конце второго сета. Думаю, этот матч можно разбирать с точки зрения психологии. Он больше психологический.



Это был не лучший матч по игре, но принципиально важно, что она смогла забыть финал прошлого года. Забыть, что было в начале игры. Выиграла на мастерстве. Понятно, по мастерству и опыту это была её игра. Она прошла испытание давлением. Давление на себя, давление публики на неё. Мы рады, что она пришла к успеху. Мы все помним, как она начинала играть с отборочных, потом получала wild card, помним её пару. Это Дашин турнир, и я думаю, что это закономерно и долгожданно.

Победа на любом турнире такого уровня придаёт успех. Очень важно, что она смогла преодолеть все психологические трудности. Сегодняшняя игра – чистая психология. Онс Жабер показала всё, на что способна. Она играла на пределе сил, начинала с отборочных. Думаю, для Онс это хороший опыт, она может занести турнир в актив, была близка к победе», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Касаткина обыграла Жабер и стала чемпионкой Кубка Кремля