Касаткина: кажется, меня занесут в самолёт на Сингапур

Первая ракетка России Дарья Касаткина благодаря победе на турнире «ВТБ Кубок Кремля» стала первой запасной на Итоговом турнире WTA в Сингапуре. Несмотря на то что уже через три часа после триумфа в Москве Касаткина должна сесть на самолёт, россиянка пока не до конца осознаёт, что вскоре присоединится к лучшим теннисистками мира по итогам 2018 года.

«Мыслей — ноль. Пока не знаю, чего ждать. Меня, мне кажется, занесут в самолет на Сингапур, скажут: «Так, всё, лети». На пересадке скажут: «Садись вот сюда, лети туда». Посмотрим, как будет. Планирую два дня ничего не делать. А там посмотрим, как будут играть, может, кто-то откажется», — передаёт слова Касаткиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.