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Маннарино стал первым финалистом Кубка Кремля, обыграв Сеппи

Маннарино стал первым финалистом Кубка Кремля, обыграв Сеппи
Теннис / Кубок Кремля

Французский теннисист Адриан Маннарино стал первым финалистом мужского турнира «ВТБ Кубок Кремля». В полуфинале Маннарино в двух сетах нанёс поражение итальянцу Андреасу Сеппи со счётом 7:5, 7:5. Матч продолжался 1 час 33 минуты. Маннарино четырежды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх возможных. На счету Сеппи 6 эйсов, три ошибки на подаче и один реализованный брейк из четырёх. Маннарино сравнял счёт в личном противостоянии с Сеппи – 4-4. Отметим, соперники впервые встретились на корте в 2008 году, и тогда тоже победил Маннарино.

За титул 30-летний француз, занимающий 49-е место в рейтинге АТР, сыграет с победителем российского дерби Даниил Медведев – Карен Хачанов.

20 октября 2018 года, суббота. 15:50 МСК
Кубок Кремля (м). 1/2 финала
Матч окончен
Адриан Маннарино
Адриан Маннарино
49
Франция
7:5
7:5
 
Андреас Сеппи
Андреас Сеппи
46
Италия
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