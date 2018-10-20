Маннарино стал первым финалистом Кубка Кремля, обыграв Сеппи

Французский теннисист Адриан Маннарино стал первым финалистом мужского турнира «ВТБ Кубок Кремля». В полуфинале Маннарино в двух сетах нанёс поражение итальянцу Андреасу Сеппи со счётом 7:5, 7:5. Матч продолжался 1 час 33 минуты. Маннарино четырежды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх возможных. На счету Сеппи 6 эйсов, три ошибки на подаче и один реализованный брейк из четырёх. Маннарино сравнял счёт в личном противостоянии с Сеппи – 4-4. Отметим, соперники впервые встретились на корте в 2008 году, и тогда тоже победил Маннарино.

За титул 30-летний француз, занимающий 49-е место в рейтинге АТР, сыграет с победителем российского дерби Даниил Медведев – Карен Хачанов.