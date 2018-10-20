Мыскина: победа в Москве даст Касаткиной хороший толчок к прекрасному отдыху

Двукратная чемпионка Кубка Кремля (2003, 2004), победительница «Ролан Гаррос»-2004, бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина прокомментировала победу Дарьи Касаткиной на московском турнире.



«Когда в Москве побеждает наш игрок, это огромное событие, очень важное событие для всего тенниса. Очень рада, что Даша выиграла, поздравляю её от всей души. Очень нервный получился финал, и это понятно, потому что ей хотелось показать не то что лучший теннис, а просто себя. И она молодец, что справилась с тяжёлым давлением. Тут ей помогли опыт, умение играть. Жабер тоже очень хорошая теннисистка, и я с ней в прекрасных отношениях, но Даша всё-таки немного уровнем повыше, за счёт этого и выиграла.



Даст ли эта победа толчок в дальнейшем? Сейчас конец сезона, поэтому это даст Даше хороший толчок к прекрасному отдыху. С чем Дашу и поздравляю. А что касается Сингапура, всё равно это конец сезона, и всё равно мысли о том, чтобы отдохнуть. Запасная – это хорошо, но, думаю, Даша уже будет готовиться к следующему сезону», — сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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