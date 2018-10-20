Тарпищев — Касаткиной: такие победы дают рост мастерству и надёжность игре

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянки Дарьи Касаткиной на турнире «ВТБ Кубок Кремля».

«Я был свидетелем такого же матча на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, когда в первом Дарья выиграла со счётом 3:6, 7:5, 6:1. По напряжению приблизительно такой же матч. Поздравляю с игрой наших выдающихся теннисисток. Но хочу подчеркнуть, что они показали немного другую сторону тенниса, полную драматизма, жажды победы и воли к успеху. За это вам огромное спасибо.

Хочу поблагодарить спортсменку Жабер, что она впервые в финале данного турнира, данного класса. Надеюсь, удача в следующих турнирах будет способствовать ей и она станет победительницей одного из таких турниров.

Хочу сказать Даше, что именно такие победы дают рост мастерству и надёжность игре в будущем. Желаю тебе успехов, удачного выступления и побед на Олимпийских играх.

И хочу поблагодарить Наину Ельцину, которая является нашим главным болельщиком. Кроме того, поздравляю её с победой, можно сказать, воспитанницы, потому что Дарья – неоднократная стипендиатка фонда Ельцина.

Девочки прощаются с этим залом. В последний раз выступали на этих кортах. Каждый турнир Кубок Кремля был таким же прекрасным, как и этот», — передаёт слова Тарпищева на награждении корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.