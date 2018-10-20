Маннарино: сложно было поверить, что после матча с Карловским дойду до финала

Французский теннисист Адриан Маннарино прокомментировал выход в финал мужского турнира «ВТБ Кубок Кремля» после победы со счётом 7:5, 7:5 в полуфинальном матче с итальянцем Андреасом Сеппи.

«Всё решили несколько мячей. Сложно было поверить после тяжелого матча в первом круге с Евгением Карловским, что смогу дойти до финала. Но в этом весь теннис: ты играешь сложный матч в первом круге, затем обретаешь уверенность и доходишь до финала», — передаёт слова Маннарино корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Для победы в стартовом матче с Карловским французу потребовалось три сета. Матч завершился со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:4).

За титул 30-летний француз, занимающий 49-е место в рейтинге АТР, сыграет с победителем российского дерби Даниил Медведев – Карен Хачанов.

Маннарино стал первым финалистом Кубка Кремля, обыграв Сеппи