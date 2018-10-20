Француз Монфис стал первым финалистом турнира в Антверпене

Французский теннисист Гаэль Монфис стал первым финалистом турнира в Антверпене. В полуфинале шестой сеяный Монфис в двух сетах обыграл вторую ракетку соревнований аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 17 минут. Монфис 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 5 возможных брейк-пойнтов. На счету Шварцмана один эйс, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх возможных.

Монфис вышел вперёд в личном противостоянии со Шварцманом – 2-1. Отметим, оба предыдущих матча соперники сыграли на грунте.

За титул турнира в Антверпене Монфис сразится с победителем второго полуфинального матча, в котором встречаются британец Кайл Эдмунд и француз Ришар Гаске.