Стипендиаты фонда Ельцина получили гранты на центральном корте СК «Олимпийский»

Между двумя мужскими полуфиналами турнира «ВТБ Кубок Кремля» на центральном корте СК «Олимпийский» прошло традиционное ежегодное награждение стипендиатов фонда Бориса Ельцина – лучших юных теннисистов в возрасте до 14, 15, 16 и 17 лет. Награждение провели вдова первого президента России Наина Ельцина, президент ФТР Шамиль Тарпищев, чемпионы Кубков Кремля прошлых лет и победители турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников и Анастасия Мыскина.



Стипендии и подарки получили Диана Шнайдер, Кристина Волгапкина, Михаил Горохов, Константин Жженов, Артур Кукасян (до 14 лет), Алина Щербинина, Игорь Кудряшов, Аристарх Сафонов, Роберт Карелов (до 15 лет), Авелина Сайфетдинова, Егор Агафонов, Алибек Качмазов, Марат Шарипов (до 16 лет), Таисия Пачкалева, Влада Коваль, Александр Бинда, Егор Новиков (до 17 лет), передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.