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Хачанов: мы с Медведевым друзья, но кто-то должен был победить

Хачанов: мы с Медведевым друзья, но кто-то должен был победить
Теннис / Кубок Кремля

Российский теннисист Карен Хачанов (3) после победы над другом и соотечественником Даниилом Медведевым (2) в полуфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля» (6:1, 6:7, 6:3) поделился первыми впечатлениями от матча прямо на корте.

«Для меня этот результат очень многое значит, наконец-то я вышел в финал в Москве. Было непросто играть против Даниила, потому что за пределами корта мы друзья, но таков спорт — сегодня кто-то должен был победить. Понятно, сейчас Даниил расстроен, но у него был хороший сезон, на протяжении которого он показывал отличные результаты. Думаю, у нас с ним будет ещё много таких матчей», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В финале турнира Хачанов встретится с французом Адрианом Маннарино.

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