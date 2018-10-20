Медведев: надеюсь, Хачанов выиграет в финале, у него большие шансы

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от соотечественника Карена Хачанова в полуфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля».

«Я не в стопроцентной форме находился. Это не значит, что она была плохая. Может, девяностопроцентная. Были какие-то провалы в матче, которых быть не должно. Это, естественно, первый сет, когда я проиграл первую свою подачу. О второй подаче можно уже не говорить, здесь уже матч был повёрнут немножко в сторону Карена. Как-то так получилось, что первый сет я ему отдал за 20 минут, можно сказать, сам. Потом сумел собраться и знал, что единственный мой шанс — это хорошо подавать, потому что на приёме был недостаточно быстр и сконцентрирован. Старался цепляться за шанс — и получилось. Но я проиграл гейм при 1:0 в третьем сете. Если ты так играешь, ты проигрываешь матч.

Конечно, хотелось пройти дальше, но Карен — молодец. Надеюсь, он выиграет в финале. Карен обыгрывал Маннарино два или три раза, если не ошибаюсь, плюс Маннарино не выиграл ни одного финала из пяти, что он играл, поэтому считаю, что шансы у Карена большие. Но тут никогда не знаешь. Это финал, и шансы примерно равны. Но думаю, что у Карена есть все шансы победить. В Москве своя публика. Когда мы с Кареном играли, думаю, нам обоим она помогала. Пятьдесят на пятьдесят разделилась публика, так всегда приятно играть», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Хачанов вышел в финал Кубка Кремля, обыграв Медведева