Медведев: многие хотят быть выше в рейтинге, но места ограничены

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, чего ему не хватает, чтобы войти в число элитных спортсменов.

«Опыта и стабильности результатов. Если я сумею на тренировках наладить игру, которую показываю на протяжении двух последних месяцев, то смогу быть выше в рейтинге. На самом деле много ребят, которые хотят быть выше в рейтинге, а места ограничены, в десятке могут быть только 10 человек. Тут часто и везение, и класс, и опыт, и всё вместе, так что буду работать.

У меня главная задача — стараться выиграть каждый матч, который я играю, потому что только так выигрываются турниры. А когда не играю матчи — работать на тренировках, стараться совершенствоваться, повышать свой средний уровень игры, потому что на максимальных кондициях играть всё время невозможно.

На отдых поеду в какую-нибудь жаркую страну, чтобы неделю лежать и ничего не делать и только чуть-чуть поддерживать физическую форму, чтоб потом месяц не восстанавливаться после отдыха», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.