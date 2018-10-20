Циципас: ключом к победе над Фоньини было терпение

Греческий теннисист Стефанос Циципас (3) прокомментировал выход в финал турнира в Стокгольме (Швеция) после победы над третьей ракеткой соревнований из Италии Фабио Фоньини со счётом 6:3, 6:2.

«Ключом к победе в сегодняшнем матче было терпение. Фабио старался атаковать, так что начало встречи получилось очень тяжёлым. Но я проявлял терпение на розыгрышах, поэтому и выиграл.

Фабио — игрок, который уже много лет находится в топ-20. Он выиграл много титулов и провёл фантастический сезон, так что эта победа имеет для меня большую ценность», — приводит слова Циципаса пресс-служба АТР.

В финале турнира в Стокгольме Циципас сыграет с Эрнестом Гулбисом из Латвии.



Призовой фонд турнира превышает € 600 тыс. Соревнования категории АТР 250 завершатся в воскресенье, 21 октября.